Enduro Itália: “Dobradinha” de Will Ruprecht em Carsoli

Will Ruprecht é o primeiro piloto a conseguir vencer duas rondas do campeonato italiano de Enduro em 2020. O australiano não tinha estado na jornada inaugural do campeonato devido às restrições das viagens entre os dois países mas o jovem de 22 anos chegou, viu e venceu! O piloto da Beta Boano foi o mais