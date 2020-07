Vencedor do Troféu Nacional de Enduro Verdes Absoluto e Verdes 3, Filipe Taniko prepara agora a ascensão ao mundial da especialidade.

O piloto da equipa “Rivais de Mérito” representará Portugal no campeonato do mundo, que este ano termina em Marco de Canaveses. Tudo indica que Taniko alinhará na classe Open 2T.

“Parece que estou a sonhar, são muitas alegrias juntas! Há poucos dias, conquistava o título nacional, logo no meu ano de estreia no campeonato nacional de enduro e agora recebo a confirmação da minha inscrição em todas as corridas do mundial! É uma sensação incrível!” disse o piloto de Penafiel.

“Agora, o que posso garantir é muito trabalho. Estou-me a preparar com a equipa técnica dos Rivais de Mérito, muito empenhado e motivado, para conseguir conquistar os melhores resultados possíveis no mundial. Sei que não vai ser fácil e já estou mentalizado para isso. Acho que provei que tenho valor para estar onde estou, mas tenho consciência que os outros pilotos são muito fortes e com mais experiência internacional que eu” admite o jovem de 28 anos de idade.

Consciente da oportunidade que tem pela sua frente, Taniko afirma: “Acho que todos os pilotos sonham em correr no campeonato do mundo e eu estou prestes a realizar esse sonho. Só me compete preparar o melhor possível e agradecer a todos pelo esforço que vão fazer para que tudo isto seja possível”.

“Ainda estamos a trabalhar na logística, transporte da moto, ferramentas, dormidas, alimentação e a minha própria deslocação de corrida em corrida. Não está a ser fácil com os escassos recursos que temos. Estou a tentar recolher alguns apoios, mas está a ser muito complicado” conclui o penafidelense.

Calendário do campeonato mundial de Enduro:

18 a 20 setembro: França

25 a 27 setembro: Itália

6 a 8 novembro: Espanha

13 a 15 novembro: Portugal

—

(Foto: Facebook Rivais de Mérito)