Enduro: Faz hoje 20 anos que Hélder Rodrigues foi campeão do mundo!

No dia 16 de Julho de 2000, Hélder Rodrigues fez história ao vencer a Taça do Mundo FIM de Enduro na classe 125cc! Aos comandos de uma Honda CR 125 da sua própria estrutura – com os apoios de grandes empresas como a Galp e a Telecel (atual Vodafone) – o “Estrelinha” partiu à conquista