O campeão nacional de Enduro Absoluto vai mudar de marca de moto na próxima temporada.

Diogo Ventura anunciou nas redes sociais que terminou a sua parceria de três anos com a Honda. Uma associação de sucesso que resultou em 4 títulos nacionais e várias participações nos ISDE e em provas do Mundial de Enduro.

Neste caminho com a marca vermelha, o piloto de Góis conseguiu terminar invicto na temporada de 2017 na classe Absoluto, algo nunca antes conseguido em 29 anos de história do Nacional de Enduro FMP.

Vira-se assim uma página na carreira de Diogo Ventura, ele que, ao longo dos anos, já competiu com motos japonesas (Suzuki, Yamaha e Honda), mas também com a espanhola Gas Gas. Será que DV vai experimentar competir com uma moto de nacionalidade diferente?

(Fotos: João da Franca)