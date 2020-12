Com a chegada das baixas temperaturas a neve voltou a cair na Serra da Lousã e com a chegada dos brancos flocos à Reserva Natural de Enduro foi encontrado o mote para que Diogo Ventura e a sua Beta se divertissem nos agora brancos trilhos lousanenses.

Um dia perfeito para por algumas horas voltar aos comandos daquela que foi a moto que o levou à renovação do título nacional em 2020 e também à vitória na primeira prova do campeonato nacional Sprint Enduro, aproveitando igualmente para uma sessão fotográfica distinta mas já tradicional no ano do piloto de Góis.

‘Não podíamos perder a oportunidade de fazer umas fotos com este cenário tão bonito e diferente. Não é a primeira vez que o fazemos mas é sempre muito especial descobrir uma serra totalmente diferente por força da queda de neve.’ palavras do piloto da Alves Bandeira no final de uma sessão descontraída e animada antes da hora de recolher definida pelas autoridades por força do estado de emergência.

Esta sessão foi fotografada por João da Franca que, mais uma vez, fez um trabalho de excelência.

(Fotos: João da Franca)