O campeão nacional de Enduro Absoluto muda-se de “armas e bagagens” da Honda para a Beta na próxima temporada.

Diogo Ventura será o piloto principal da estrutura oficial da Moto Espinha em 2020. O jovem de Góis estará aos comandos de uma —cc -T na categoria Elite – do Nacional de Enduro.

A Beta aposta assim no campeão em título para tentar recuperar a coroa Absoluta que já foi da marca italiana em 2016 pelas mãos de Luís Correia.

Ainda por confirmar está a participação em algumas rondas do campeonato do mundo de Enduro. Recordamos que em 2019 Ventura teve a oportunidade de disputar 4 das 7 rondas do EnduroGP, tendo terminado o ano na 12.ª posição na classe E2.

O Nacional de Enduro tem início marcado para o dia 26 de Janeiro em Vila Nova de Santo André. Será que vão existir mais movimentações no paddock?!