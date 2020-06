Paulo Moreira, em parceria com o israelita Ran Lavi, deram novamente vida à Enduro Code. Situada na localidade de Ferreirinha – Gondomar, a Enduro Code especializar-se-á na criação de experiências únicas ligadas ao “offroad” nacional e internacional.

Além dos serviços de passeios com aluguer de mota e de garagem, escola de enduro|trial, centro de estágios e eventos, a Enduro Code disponibilizará ainda o seu espaço, para a Escola de Trial da FMP (Federação Motociclismo de Portugal).

“Sem dúvida que a Enduro Code tem condições únicas para a nossa modalidade evoluir. Zonas diversificadas, instalações de apoio e a localização com proximidade da maioria dos pilotos, fazem com que este seja uma mais-valia para o crescimento do trial no nosso país” comentou Manuel Vieira – Presidente da Comissão de Trial FMP.

Esta reabertura realizada no passado sábado, decorreu dentro de medidas de segurança e higienização, pois os dias de hoje assim o exigem. Entre alguns convidados mais novos, os respetivos pais e imprensa, o centro das atenções foram mesmo as pequenas motas para os batismos e aulas. Já Diogo Vieira – experiente piloto que será também um dos monitores do projeto, brindou os presentes com algumas manobras arrojadas aos comandos de uma mota de trial.

Numa zona rural contemplada pela enorme beleza envolvente, a Enduro Code coloca à disposição uma pista de endurocross e outra de cross country, zonas de exercícios com pista “8” ou circular, zonas de obstáculos – trial, paddock, balneários, sala de apresentações e oficina mecânica.

Para mais informações ou marcações: https://www.endurocode.com/

—

Texto:Evo-press

Fotos:Enduro Code| OneShotFoto