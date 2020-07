Fruto de uma ligação recentemente iniciada a Federação de Motociclismo de Portugal – através da sua Comissão de Trial – e a Enduro Code, empresa dedicada ao enduro e ao trial nas suas mais diversas vertentes (competitiva e turistica) vão realizar no próximo dia 19 de Julho um Open Day de Trial.

A iniciativa visa não apenas dar a conhecer uma das disciplinas mais técnicas e espectaculares do motociclismo mas também proporcionar aos pilotos da modalidade um treino/estágio com todas as condições técnicas e de segurança.

São vários os atletas que já manifestaram a sua intenção de participar como Gonçalo Reis, Hugo Basaula, Gonçalo Sobrosa, Rodrigo Belchior, Manuel Teixeira ou Francisca Duarte, todos eles oriundos do enduro mas com vontade de evoluir a sua técnica e condução, sendo o trial umas das bases mais indicadas para atingir patamares técnicos superiores.

As inscrições são gratuitas e todos poderão experimentar a condução de uma moto de trial, bastando formalizar a sua inscrição para os contactos visíveis na publicidade do evento.

