A Federação de Motociclismo de Portugal e a Enduro Code juntam esforços.

Com inauguração marcada para o próximo dia 20 de Junho (Sábado) a Enduro Code é um inovador projecto na área do enduro e trial que nasce no norte de Portugal.

Situada na localidade de Ferreirinha – Gondomar, a Enduro Code irá especializar-sena criação de experiências únicas ligadas ao ‘offroad’nacional e internacional. Dispondode serviços de passeios com aluguer de moto, escola de enduro/trial, centro de estágios/eventos, a Enduro Code contará ainda com um moderno serviço de garagem.

Com a experiência do criador da Extreme Lagares, Paulo Moreira, em parceria com o israelita Ran Lavi, este inovador conceitodisponibilizará todas as condições paraproporcionar momentos únicos e de enorme prazer, assegurando igualmente as condições ideais para o treino e captação de novos pilotos para o trial, sendo por isso mesmo a Enduro Code reconhecida pela FMP como Escola de Trial parceira.

No seu modernos espaço serão criados eventos, momentos, acções que irão proporcionar aos mais jovens – e não só – a possibilidade de treinar, evoluir ou apenas descobrir a prática do trial, acções essas onde poderão ser utilizadas as motos que integram o ‘parque’ da Escola de Trial da FMP, bem como os ensinamentos dos monitores reconhecidos pela Comissão de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal.

Num ambiente que ‘transpira’competição, a Enduro Code colocará à disposição de todos os pilotos e equipas, uma pista de enduro-cross e outra de cross-country, zonas de exercícios com pista em ‘8’ou circular, zonas de obstáculos – trial, ‘paddock’, balneários e oficina mecânica.Este será provavelmente o mais inovador serviço disponibilizado pela Enduro Code.

Dispondo de balneários, garagem e oficina mecânica, esta garante-lhe o armazenamento da sua moto e equipamento durante o tempo que pretender, manutenção – lavagem, lubrificação ou mesmo reparação, efectuada por mecânico profissional. Para aqueles que simplesmente não têm tempo ou não possuem garagem segura, esta será uma solução inovadora no mercado nacional.

—

(Texto e foto: FMP)