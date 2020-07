O campeonato italiano de Enduro teve início este sábado e foram muitos os pilotos do Mundial que aderiram ao reinício da competição num dos países mais assolados pela pandemia nos últimos meses.

“Promovido” à estrutura oficial da Beta este ano, Brad Freeman abriu a temporada com um triunfo no primeiro dia em Carpineti. Atrás de si, Steve Holcombe ficou a 26 segundos do seu colega de equipa, batendo Loic Larrieu por apenas 3 segundos na luta pelo degrau intermédio do pódio.

O primeiro italiano na classificação final foi Thomas Oldrati – vencedor da categoria 250 4T – na frente da Antoine Magain.

Os outros vencedores do dia fora, Tommaso Montanari (125), Deny Philippaerts (250 2T), Davide Guarneri (300) e Matteo Cavallo (450).

(Foto: Facebook Italiano Enduro)