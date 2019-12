Endurance: Yamaha YART ganha 8H Sepang A chiuva baralhpu as coisas numa corrida cheia de ação mesmo assim desporto MotoSport desporto/endurance-yamaha-yart-ganha-8h-sepang_5df60291dc6e6579b9a5f305





A Yamaha YART conquistou a vitória à frente da Honda Asia Dream Racing e BMW Motorrad World na Malásia, na primeira edição das 8 Horas de Sepang, que se provou uma corrida desgastante devido ao mau tempo.

Depois de um atraso no início, seguido de uma interrupção devido às fortes chuvas, a primeira edição das 8 Horas de Sepang cumpriu a promessa de ser uma nova corrida do Campeonato Mundial de Endurance FIM repleta de ação. Duelos na frente, trocas de liderança, drama e colisões mantiveram a tensão alta durante toda a corrida no circuito da Malásia.

A YART Yamaha venceu o dia apesar de um susto dos componentes eletrónicos nos estágios iniciais da corrida, evitando problemas com Niccolò Canepa como o único piloto na sela durante toda a corrida da Yamaha número 7. A estratégia de ter um único piloto rápido com experiência nas condições difíceis deu frutos.

Broc Parkes e Karel Hanika foram, no entanto, co-creditados com a vitória. “Vencemos juntos”, disse Niccolò Canepa na conferência de imprensa pós-corrida.

A YART Yamaha terminou à frente da Honda Asia Dream Racing com Showa, que fez uma corrida consistente no grupo principal com o malaio Zaqhwan Zaidi, o tailandês Somkiat Chantra e o indonésio Andi Farid Izdihar. A formação cosmopolita da equipa japonesa já se tinha saído de forma brilhante na sessão pelo Top 10, conquistando o 2º lugar na grelha.

A BMW Motorrad World Endurance Team conquistou o seu segundo pódio, com os pilotos Ilya Mykhalchyk e Markus Reiterberger. Kenny Foray sofreu uma lesão nos treinos e não conseguiu competir na corrida. A equipa belga subiu para o 2º lugar na classificação provisória do EWC, com uma diferença de 15 pontos para a Suzuki Endurance Racing Team, que mantém a liderança obtida após a vitória no Bol d´Or.

8 Horas da Malásia

1 YART – Yamaha 2:18.616

2 Honda Asia-Dream Racing 1:49.622

3 BMW MOTORRAD 2:22.090

4 Yamaha MOTO AIN (1 SST) 2:20.927

5 Suzuki Endurance Racing 2:23.585 16 3

6 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE 2:23.081

7 Yamaha Sepang Racing 2:17.817

8 BMW Sepang Racing 2:23.039

9 Yamaha 3ART- MOTO TEAM 2:23.133

10 Ducati Team ERC Endurance 2:24.227