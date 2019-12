Endurance: Vencedores das Superstock perto do pódio A experiência ditou, com uma equipa Superstock a bater motos de SBK desporto MotoSport desporto/endurance-vencedores-das-superstock-perto-do-_5df6093411db0d799faddde5





A Yamaha Moto Ain foi subindo na classificação e quase ficou à frente numa corrida cheia de ação, alcançando o quarto lugar da geral e mais uma vitória na classe Superstock. A equipa montada na Yamaha francesa consolidou a sua liderança na Copa do Mundo de Endurance com os pilotos Roberto Rolfo, Robin Mulhauser e Hugo Clère, terminando à frente da Suzuki Endurance Racing Team e Webike SRC Kawasaki France, que lutaram com dificuldades nas condições desafiadoras da pista.

A seguir à Moto Ain na classe Superstock ficou a equipa alemã GERT56 em BMW. Lucy Glöckner, Stefan Kerschbaumer e Pepijn Bijsterbosch terminaram em 14º no geral, depois de ageiutarem a carga da BMW japonesa Tone RT Syncedge 4413 até ao final. Depois de sofrer um acidente nas primeiras etapas, Tomoya Hoshino, Kokoro Atsumi e Takeshi Ishizuka voltaram para terminar a sua primeira corrida fora do Japão no terceiro degrau do pódio.