Os recentes testes da equipa Suzuki Endurance em Le Mans, antes da corrida das 24 H de Le Mans, tiveram lugar em França, apesar do adiamento da clássica prova para Setembro.

O evento de preparação para as 24 horas do Campeonato do Mundo de Endurance, que foi posteriormente adiado para 5 de Setembro por causa da pandemia do Cononavírus (COVID-19), viu o novo membro da equipa Xavier Simeon juntar-se a Etienne Masson e Gregg Black a bordo da Suzuki GSX-R1000 para dois dias de intensos testes.

O SERT, 15 vezes campeão do mundo, é de longe a formaç~´ao mais credenciada do Mundial de Resisitência e continuou a vencer após a retirada do seu criador e manager de longos anos Dominique Melliand há un ano.

A equipa espera estar de volta à ação em pista em Oschersleben, na Alemanha, que regressa ao calendário em Junho, para a reagendada terceira ronda de cinco na série de 2019-2020.