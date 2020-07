Os líderes do Campeonato do Mundo de Resistência, a Suzuki Endurance Racing Team, têm estado em pista para um teste final de shakedown antes da próxima ronda do EWC de 2019-2020 em Le Mans

A equipa 15 vezes campeã mundial participou numa sessão de dois dias no Circuito Bugatti antes da 43.ª edição das 24 Horas de Le Mans, nos dias 29 e 30 de Agosto, com um rigoroso distanciamento social no local, para o evento que se realizará num circuito fechado sem espectadores.

O evento foi organizado pela Suzuki Endurance Racing Team, que se baseia justamente em Le Mans, e convidou as restantes equipas a participarem, antes do recomeço da série 2019-2020 no final do próximo mês.

Durante o teste, a SERT foi capaz de testar várias atualizações novas para a GSX-R1000 que não foram totalmente testadas durante o bloqueio devido ao Coronavirus e resultante pandemia, com pilotos e pessoal técnico a considerar a grande quantidade de novas informações obtidas a partir deste evento muito positivas.

Após o teste da equipa no Circuito Le Vigeant, no início de Junho, os pilotos do Team Etienne Masson e Gregg Black e o seu Manager Damien Saulnier, além dos técnicos da SERT, aproveitaram os dois dias para testar alguns novos pneus Dunlop e várias evoluções de motor e chassis, além de uma nova caixa de velocidades. Os engenheiros da SERT também trabalharam em novas configurações para alcançar um menor consumo de combustível, que é um fator muito importante nas corridas de Endurance.