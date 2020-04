Após a declaração no Japão de estado de emergência nacional para combater a pandemia Covid-19, a corrida das 8 Horas de Suzuka foi agora adiada para 1 de Novembro de 2020. A icónica prova é o grande final do Campeonato do Mundo de Resistência desde a temporada 2016/2017 e voltará a figurar como a prova decisiva da temporada 2019/2020.

Assim, a Federação Internacional de Motociclismo, o promotor Eurosport Events e a Mobilityland, organizadores das 8 Horas de Suzuka, decidiram adiar a prova, inicialmente prevista para 19 de Julho de 2020, para uma nova data: Domingo, 1 de Novembro.

Com as restrições na fronteira de entrada atualmente em vigor no Japão, impossibilitando Suzuka de acolher equipas e pilotos de países afetados pelo coronavírus, a corrida foi adiada para o final do ano.

Historicamente realizada no Verão, desde a primeira edição em 1978, as 8 Horas de Suzuka terão lugar pela primeira vez no Outono de 2020. Isto até poderá beneficiar a corrida, pois Novembro, ao contrário do húmido Verão, que sempre causa problemas às equipas, é dos meses mais secos no Japão. No entanto, também escurece mais cedo e a corrida pode precisar de ajusta nos horários, ou ter mais tempo disputado à noite na fase final.

Em estreita colaboração com o organizador de corridas Mobilityland, a icónica corrida japonesa foi promovida ao estatuto de grande final da EWC em 2017.

Como evento final da temporada do EWC, a corrida de 8 horas beneficiará de um bónus de 150% dos pontos.

A FIM, a Eurosport Events e os vários organizadores de corridas reestruturaram o calendário da temporada em curso para garantir o número de corridas inicialmente agendadas para o campeonato, embora as 8 Horas de Oschersleben tenham sido canceladas. A temporada 2019-2020 continuará, assim, com as 24 Heures Motos (29 e 30 de Agosto de 2020) seguidas pelo Bol d’Or (este, praticamente na data tradicional de 19 e 20 de Setembro), e termina com a grande final em Suzuka a 1 de Novembro.

François Ribeiro, Diretor de Eventos do Eurosport

“A crise global de saúde, os constrangimentos logísticos resultantes das restrições de entrada do Japão e a nossa prioridade que é proteger a saúde de todos os envolvidos no EWC, tornaram necessário adiar as 8 Horas de Suzuka. Elogios devem-se à Mobilityland pela adaptação do calendário de Suzuka para garantir que esta grande corrida no campeonato continua a ser a maior celebração para os fãs de motociclismo no Japão. Para ajudar as equipas com os seus requisitos logísticos na fase de abertura da temporada do EWC 2020-2021 , vamos adiar a data das 8 Horas de Sepang para Janeiro, se necessário, mesmo antes dos habituais pré-testes SBK/GP no circuito.”

Jorge Viegas, Presidente da FIM

“Quem imaginaria que as 8 Horas de Suzuka teriam de ser adiadas há algumas semanas? No entanto, temos de nos manter fortes e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para voltarmos a correr, o mais rapidamente possível, sem correr riscos desnecessários. Estou certo de que os fiéis espectadores de Suzuka voltarão a desfrutar de um grande espetáculo e que esta icónica corrida vai manter o seu lugar especial no Endurance World Championship. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer todos os esforços da Federação Japonesa de Motociclismo (MFJ), Mobilityland Corporation e, claro, Eurosport Events!”