Depois da Yamaha anunciar há dias que não participará nas 8 H de Suzuka deste ano, o campeão de 2019, a Kawasaki, confirmou os seus três pilotos para a corrida de 2020, com Jonathan Rea a juntar-se ao novo colega de equipa do Mundial de Superbike, Alex Lowes, com Xavi Forés a completar a formação.

No ano passado, a Kawasaki aguentou-se para conseguir uma vitória dramática na icónica corrida de resistência para marcar a primeira vitória da marca nas 8 Horas de Suzuka desde 1993.

Rea e o então companheiro de equipa Leon Haslam partilharam a pilotagem, com o terceiro piloto Toprak Razgatlioglu mantido na reserva durante toda a corrida, que viu um final dramático quando a cinco minutos do final, Rea caiu em óleo derramado de outra moto que tinha sofrido um grande problema técnico momentos antes.

A corrida foi marcada pela bandeira vermelha momentos depois, com a campeã em título Yamaha montada por Lowes, Michael van der Mark e Katsuyuki Nakagsuga a herdar a liderança, mas após consulta com a direção de corrida sobre as regras da bandeira vermelha no final da corrida, a Kawasaki foi confirmada como vencedora da corrida na contagem decrescente para a última volta completa antes da bandeira vermelha.

Com a Kawasaki a tentar defender a sua coroa, Rea regressa para 2020 e junta-se a Lowes após a sua mudança da Yamaha para Kawasaki durante o inverno, enquanto Forés completa a formação tendo entrado como substituto de Razgatlioglu na awasaki Puccetti no campeonato mundial de Superbike deste ano.

As 8 Horas de Suzuka de 2020 deverão ter lugar nos dias 16 e 19 de Julho, sob reserva dos desenvolvimentos em torno da pandemia coronavírus que já forçou o adiamento de todo o automobilismo até pelo menos o final de Maio.

A capital japonesa, Tóquio, também viu os seus Jogos Olímpicos e Paralímpicos adiados por um ano para 2021 devido às medidas de contenção do coronavírus.