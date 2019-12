Endurance: Favoritos com problemas Os treinos foram dominados pela Yamaha Sepang mas a corrida foi outra coisa desporto MotoSport desporto/endurance-favoritos-com-problemas_5df64a8ddc6e6579b9a612aa





A Yamaha Sepang Racing, com dois rápidos pilotos de MotoGP a bordo, dominou a qualificação e os estágios iniciais das 8 Horas da Malásia, e manteve à distância o seu principal rival, a FCC TSR Honda France, com os dois a separar-se dos outros pilotos da frente para embarcar num duelo pela liderança.

Porém, uma colisão envolvendo Mike di Meglio (TSC Honda France) e Michael van der Mark (Yamaha Sepang) deitou as duas máquinas ao chão. Após um pit stop, Michael van der Mark voltou à pista abaixo do 40º lugar.

Com a vitória nas voltas mais rápidas da corrida (incluindo 2: 17.817 de Franco Morbidelli), a Yamaha Sepang Racing terminou em 7º à frente da BMW Sepang Racing, do 3ART Moto Team 95 (Yamaha) e do Team ERC Endurance, que colocaram a sua Ducati Panigale no Top 10.

A TSR Honda France retornou à liderança após a colisão, mas perdeu a chance de vencer depois de Mike di Meglio cair a uma hora do final da corrida.

Outras equipas também tiveram momentos muito difíceis. A Suzuki JEG Kagayama estava bem colocada entre os três primeiros, mas perdeu muito terreno devido a um problema mecânico. Um problema mecânico também levou à queda da BMW Tecmas GMC, que se apresentou espetacularmente no início da corrida com o piloto Camille Hédelin claramente à vontade em pista molhada.