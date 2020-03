Endurance: Data das 24 H de Le Mans alterada outra vez A clássica corrida acontece agora mais cedo desporto MotoSport desporto/endurance-data-das-24-h-de-le-mans-alterada_5e74d3d71a16c91991b76eaa





A corrida do Campeonato do Mundo de Resistência 24 horas de Le Mans em França foi reagendada pela segunda vez numa semana devido ao surto de Coronavirus.

Num comunicado oficial emitido pela FIM lê-se:

“A 43ª edição das 24 Horas Moto, inicialmente adiada para 5 e 6 de Setembro de 2020 devido às restrições governamentais na sequência do surto de coronavírus, foi agora reagendada para o final de Agosto.”

As 24 Horas Moto e as 24 Heures du Mans de automóveis, que também foram adiadas para 19 e 20 de Setembro de 2020, são duas corridas icónicas organizadas pelo Automobile Club de l’Ouest. A fim de dar à ACO margem de manobra suficiente para organizar estes dois grandes eventos num curto espaço de tempo, o Automobile Club de l’Ouest, de acordo com a Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e o promotor do EWC Eurosport Events, decidiu reposicionar as datas da 43ª edição das 24 Horas Moto, que assim avançam para 29 e 30 de Agosto de 2020.

“A prioridade da FIM, Eurosport Events e ACO é garantir a segurança de espectadores, equipas, concorrentes e todas as pessoas envolvidas na organização do evento, bem como produzir eventos de alta qualidade. Estas medidas foram adotadas em resposta à situação sem precedentes da luta contra o coronavírus.” – disse um porta voz da organização.