O Belga ex-Campeão Mundial de Endurance fez as 4 H de Misano em parceria com Gregory Fastre para vencer por duas voltas e sagrar-se Campeão Europeu

61 anos cumpridos em Maio não impediram o Belga Stéphane Mertens de se sagrar ao anoitecer de ontem campeão Europeu de Resistência Clássica nas 4 Horas de Misano, tendo pilotado uma Suzuki Harris em parceria com Gregory Fastre.

A dupla realizou a volta mais rápida da corrida com um 1:47 223 de Fastre para ficar duas voltas à frente da equipa classificada em segundo de Sauve e Chevrier em Honda.

Recordar que o duplo campeão mundial de Endurance, em 95 e 2002, foi um dos principais protagonistas dos primeiros anos do Mundial de Superbike, tendo ficado no pódio no Estoril em 88 e sido vice campeão em 1989 com uma Honda Total que, por coincidência, esteve exibida no Estoril Classics este fim-de-semana.

O piloto de Bruxelas e antigo concorrente do mundial de 250, dirige hoje uma escola de pilotagem na sua Bélgica nativa com o seu nome e não parece a pontos de se reformar!