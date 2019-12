Endurance: Chuva atrasa 8H de Sepang A chuva veio tornar o resultado ainda mais incerto desporto MotoSport desporto/endurance-chuva-atrasa-8h-de-sepang_5df4eb4111db0d799fad8122





A partida das 8H de Sepang foi adiada por mau tempo, com a chuva torrencial que se abateu sobre o traçado a forçar a decisão da organização de adiar a partida. ainda houve uma tentativa de arranque pelas 15.00 horas, mas após 30 minutos de evolução numa pista encharcada, a corrida foi parada.

Finalmente, sempre com a pista muito molhada, a ação teve início de novo cerca das 18:00 no traçado Malaio, com as motos a irem para a pista a seguir o Safety Car.

A corrida está programada para acabar à mesma hora, cerca das 21:00 locais, na prática vendo a sua duração encurtada.

A Yamaha Sepang na pole e a Suzuki Nº 2 eram à partida os grandes favoritos, com a dupla da MotoGP Morbidelli e Syahrin a fazer equipa com Michael Van Der Mark na Yamaha, mas após uma queda que envolveu Di Melgio e Van Der Markm, a Suzuki nº 2 com Greg Black estava no comando.