A BMW Motorrad World Endurance Team fez a sua primeira saída pós-bloqueio no circuito de Zolder, na Bélgica. A equipa queria voltar à ação e praticar as suas paragens nas boxes.

A equipa belga da BMW, apoiada pela fábrica, escolheu Zolder para fazer as suas primeiras corridas após a suspensão forçada pela crise de saúde. Na ausência de Ilya Mikhalchik, que ainda não conseguiu sair da Ucrânia, e de Markus Reiterberger, que estava indisponível, Kenny Foray foi o único da equipa de três da BMW Motorrad World Endurance Team a entrar em pista. O francês conseguiu testar as três BMW S 1000 RR que foram preparadas para as próximas duas corridas do EWC: as 24 Heures Motos e o Bol d’Or.

Esta saída inicial também foi destinada a reunir a equipa multinacional da BMW Motorrad para reavivar os seus reflexos, otimizar o tempo de paragem das boxes e preparar-se para reparações de emergência durante a corrida.

Steven Casaer, diretor técnico da equipa, disse: “Fizemos bons progressos. Experimentámos diferentes métodos de paragem e encontrámos um que é marcadamente mais rápido e eficiente, especialmente para alterações nos travões. Não tivemos que fazer nada até agora, mas é sempre bom estar preparado e estar familiarizado com a tarefa. Também fizemos algumas reparações simuladas depois de um hipotético acidente. Os mecânicos fizeram um grande trabalho, mas espero que não tenhamos de o pôr em prática.”

Kenny Foray, piloto: “Foi muito bom estar em Zolder. Foi a primeira vez que consegui andar de moto em três longos meses. Testámos algumas peças e no final do dia dei umas voltas só por diversão. O sentimento foi incomparável! Fiquei tão feliz por poder voltar a trabalhar com a minha equipa. Estou ansioso para o próximo teste em Le Mans, em meados de Julho. Quero voltar à pista o mais rápido possível e acho que estamos muito bem preparados.”

Werner Daemen, team manager: “Em Zolder concentrámo-nos em testar novas peças e o Kenny fez um trabalho muito bom. Testámos o trabalho de equipa e tentámos ser ainda mais rápidos. Naturalmente, seguimos as novas medidas de segurança baseadas no Covid-19, também para nos habituarmos a elas para os testes e eventos seguintes.”