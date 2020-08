A Honda venceu conclusivamente as 24 H de Le Mans, liderando praticamente toda a corrida a partir da 4ª hora à medida que o desafio dos seus adversários se ia diluindo numa série de quedas, avarias e erros de pilotagem.

Josh Hook a caminho da vitória durante a noite de Le Mans

Com a Yamaha YART a sair da pole mas a cair nas primeiras horas e levar muito tempo em reparações, o maior desafio foi montado pela Kawasaki França e pela Suzuki do SERT, que ascendeu à segunda posição a cerca de cinco horas de final.

Com a chuva a ficar afastada das últimas horas no traçado do Bugatti, após uma verdadeira hecatombe de quedas na fase inicial da prova e durante a noite, a luta nas Superstock também esteve ao rubro entre a Gert56 BMW e a Suzuki No Limits e a MotoAin acabou por sorri à BMW, em 8º a 30 voltas da Honda Fireblade dos vencedores Josh Hook, Freddy Foray e Mike DiMeglio…