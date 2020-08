Após 8 horas de corrida, um terço da distância das 24 Heures de Le Mans Moto, a Honda France F.C.C. TSR continuava na liderança, três voltas à frente da Kawasaki Webike SRC France Trickstar e da Suzuki Endurance Racing Team.

A equipa japonesa está duas voltas à frente da Kawasaki France Webike SRC Trickstar e três voltas à frente da Suzuki Endurance Racing Team.

A BMW Motorrad World Endurance Team, atrasada por uma queda, está em 4º lugar, a seis voltas do líder, à frente de duas equipas independentes particularmente competitivas. VRD Igol Pierret Experiences e 3ART Best of Bike, ambos montados na Yamaha, são 5º e 6º, à frente da YART Yamaha. Depois de partir da pole e liderar a primeira parte da corrida, a fábrica austríaca Yamaha ficou para trás na sequência de uma queda.

Os pontos atribuídos às 5 primeiras equipas da grelha de partida e às primeiras 10 equipas a 8 horas da corrida beneficiaram a Honda France e subiram-na na classificação provisória, ainda liderada pela Suzuki Endurance Racing Team à frente da BMW Motorrad World Endurance Team.

A ERC Endurance, a equipa da Fábrica Ducati, são os grandes perdedores nesta fase da prova, tendo perdido muito tempo devido ao facto de ficarem sem combustível no final da primeira passagem.

Entretanto, várias equipas de Superstock estavam a correr no Top 15. A Moto Ain assumiu o comando da classe apesar de uma queda.

Mas apesar da queda no início da corrida e do regresso à pista no 20º lugar, a equipa Moto Ain recuperou a liderança na categoria.

Hugo Clère, Robin Mulhauser e Roberto Rolfo estão em 9º lugar da geral a 6 horas da corrida, à frente da No Limits Motor Team, GERT56 da GS Yuasa e da Team 33 Coyote Louit Moto na classe Superstock.