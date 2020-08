As 24 Horas de Le Mans começaram com sol e um grande arranque da Honda Nº5 de Mike Di Melgio que começou à frente, seguida pela Suzuki do SERT com Gregg Black aos comandos, e a Yamaha Áustria com Nicollo Canepa em rápida recuperação, a chegar a 3º após ultrapassar a BMW de Kenny Foray em poucas voltas…

Florian Alt na Yamaha 333 perdia posições e era perseguido por Gino rea na Yamaha Nº77, com a Kawasaki Nº1 de Erwan Nigon apenas 10ª nessa altura.

Uns minutos depois, com 16 voltas cumpridas, já a Yamaha da YART tinha carregado até segundo, a 6 segundos dos líderes da Hondae Randy de Puniet vinha de 12º na Ducati para 5º…