No próximo dia 29 de Agosto de 2020, ao meio-dia, em Le Mans, no circuito Bugatti, os concorrentes da 43ª edição das 24 Horas de Le Mans Moto vão começar a corrida sob as ordens de uma referência da Endurance, Dominique Méliand, titular oficial.

Alessandra Sublet, inicialmente titular em 2020, teve de desistir do convite, que assim transita para Monsieur Dominique Méliand.

E que Monsieur! Com 10 vitórias nas 24 Horas de Motos, o ‘chef’, como o paddock apelidava o antigo patrão e criador do SERT (Suzuki Endurance Racing Team) deixou o seu posto em 2019, passando a batuta a Damien Saulnier. Com uma extraordinária inteligência e ciência das corridas, por vezes irascível, feroz na defesa da segurança geral e dos direitos dos pilotos, também revelou na sua estrutura muitos talentos, como Christian Lavieille, Vincent Philippe, Sébastien Gimbert, Nicolas Dussauge, Guillaume Dietrich ou mais recentemente Etienne Masson, Anthony Delhalle e Gregg Black, para falar só dos franceses.

O SERT, sob a sua liderança, conquistou 15 títulos do Campeonato do Mundo de Resistência entre 1983 e 2016 e, juntamente com a Yoshimura nos Estados Unidos, tornou-se a ponta de lança do desenvolvimento dos motores Suzuki em Superbike, criando peças especiais, ou aconselhando a fábrica na sua fabricação.

Dominique Méliand, que entrou no Pavilhão da Fama das 24 Horas Moto em 2019, terá o privilégio de lançar todos os candidatos à vitória das Motos 24 Horas de 2020, neste dia 29 de agosto, ao agitar a bandeira ao meio-dia.

Dominique Méliand comentou: “Participei e estive presente em todas as edições das 24 Horas Moto desde a criação do evento em 1978, e este ano vou vivê-lo de uma forma diferente, dando luz verde a todas as equipas envolvidas, como titular oficial. Vou saborear neste momento com alguma emoção. Não esperava assumir este papel, aquece-me o coração. Se vou tremer quando baixar a bandeira? Acho que não, sempre estive habituado a dominar o meu stress. Poderei testemunhar sobre isso no próximo sábado, pouco depois do meio-dia.”