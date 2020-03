Endurance: 24 H de Le Mans também adiadas As 24 Horas de Le Mans são outro adiamento por motivos de saúde pública desporto MotoSport desporto/endurance-24-h-de-le-mans-tambem-adiadas_5e68e10107faa719515cf273





Como resultado de preocupações de saúde relacionadas com o coronavírus e a proibição do ministro da Saúde francês de reunir mais de 1.000 pessoas em eventos públicos, o Automobile Club de l’Ouest, organizador dos 24 Heures Motos, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e a Eurosport Events, promotora do Campeonato do Mundo de Resistência do FIM, decidiu adiar a 43.ª edição dos 24 Heures Motos, inicialmente agendadas para os dias 18 e 19 de Abril de 2020.

A ACO e a Eurosport Events já fixaram as novas datas, de 5 e 6 de Setembro de 2020, para a prova que, como exceção, encerrará a temporada do Mundial de Endurance 2019-2020.

A prioridade do ACO, do Eurosport Events e da FIM é garantir a segurança de espectadores, equipas, pilotos e todas as pessoas envolvidas na organização do evento.

Estas medidas estão a ser adotadas em resposta a uma situação sem precedentes e os organizadores estão confiantes na compreensão dos interessados, apesar dos inconvenientes causados.

Os testes “Pré-Mans” previstos para 31 de Março e 1 de Abril também foram cancelados.