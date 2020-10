Dois nomes lendários uniram esforços para criar uma nova equipa de fábrica no Mundial de Endurance EWC.

A equipa japonesa Yoshimura e a francesa Suzuki Endurance Racing Team unem-se para lançar a Yoshimura SERT Motul, com o objetivo de reclamar a coroa do EWC de 2021.

Esta nova parceria franco-japonesa está preparada para aumentar o perfil do Campeonato do Mundo de Resistência e elevar a fasquia ainda mais alto para todas as outras equipas concorrentes.

Yoshimura e Suzuki Endurance Racing Team, ambos alinhamentos de longa data com múltiplas vitórias e títulos a seu favor, uniram esforços para criar uma nova equipa de fábrica, a Yoshimura SERT Motul.

A Suzuki GSX-R1000R com as cores da nova equipa franco-japonesa vai estrear-se em pista em 2021, e a equipa já se fixou no título mundial como alvo.

Yoshimura celebra o seu 66º aniversário em 2020, enquanto a Suzuki Japão completou 100 anos este ano.

A Yoshimura Racing Team tem quatro vitórias e vários pódios nas 8 Horas de Suzuka, enquanto a Suzuki Endurance Racing Team acumulou vitórias em Endurance e títulos mundiais nos últimos 40 anos.

A equipa francesa conquistou recentemente o seu 16º título do EWC.

Um novo rumo muito promissor para uma parceria histórica e focada nas pessoas, porém, a Yoshimura já é um parceiro da Suzuki Endurance Racing Team há vários anos: uma parceria técnica que se tornou mais forte desde que Damien Saulnier assumiu as rédeas do SERT.

A história de Yoshimura é uma de um homens impulsionados pela paixão pelas corridas. Yohei Kato, sobrinho do presidente da empresa Fujio Yoshimura, representa a terceira geração da marca fundada por ‘Pop’ Yoshimura.

Damien Saulnier, novo team manager da SERT a partir desta temporada, é um sucessor digno de Dominique Méliand, o fundador, e chefe durante quatro décadas, da Suzuki Endurance Racing Team, como prova o título SERT nas 12 Horas do Estoril em setembro.

Yohei Kato e Damien Saulnier tomarão as rédeas da Yoshimura SERT Motul.

A Eurosport Events, promotora do FIM Endurance World Championship desde 2015, orgulha-se de ter contribuído para a criação desta excelente equipa de fábrica que reúne duas nações com uma paixão pelas corridas de resistência.

Fujio Yoshimura, Presidente da Yoshimura Japão, comentou:

“Começámos a correr com a Suzuki GSX-R750 em 1976 e vencemos a ronda da AMA Laguna Seca em 1977. Isto abriu caminho para a nossa primeira vitória das 8 Horas de Suzuka em 1978, e temos vindo a construir a nossa história em motos Suzuki desde então. O ex-team manager da SERT, Dominique Méliand, tem sido um bom companheiro na Suzuki, e estou feliz que Yohei Kato, a terceira geração da família, esteja a trabalhar com a SERT para apontar ao título do EWC.”

Yohei Kato, Diretor de Equipa da Yoshimura SERT Motul:

“Deve ter sido há cinco anos que conheci o François pela primeira vez e ele instou-nos a aderirao EWC. Temos pensado muito nisso desde então. Tanto a SERT como a Yoshimura estão envolvidas em corridas de resistência há mais de 40 anos, e podemos orgulhar-nos da nossa história conjunta. Estamos gratos por esta oportunidade de unir as nossas duas equipas e tornar-nos ‘Yoshimura SERT Motul’ para atingir o título mundial da EWC de 2021 com a GSX-R1000R.”

Damien Saulnier, Team Manager da Yoshimura SERT Motul, acrescentou:

“Julho de 2019 marcou o início de um novo capítulo na história do SERT com a reforma do Chefe. Após isso, a Suzuki, a Yoshimura e o SERT associaram-se para desenvolver motos de resistência para o FIM EWC.

Ao longo dos anos, a Yoshimura sempre trabalhou para conseguir que as GSXR funcionassem ainda melhor. Esse continua a ser o foco principal para Yohei Kato, o nosso ponto de contacto na Yoshimura e um descendente direto do ‘Pop’ Yoshimura. Por isso, faz todo o sentido que nos unamos agora com este icónico especialista em preparação. Ter os nossos esforços coroados com sucesso na forma de um 16º título mundial é um objetivo para toda a equipa, assumindo a estreita relação de trabalho, tanto no passado como no futuro, entre as nossas duas entidades. Hoje, temos o orgulho de apresentar as novas cores da moto e o nosso logotipo combinando Yoshimura, SERT e Motul para anunciar oficialmente a parceria da SERT com a Yoshimura.”