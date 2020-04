A Equipa Oficial da Yamalube YART revelou agora a sua Yamaha YZF-R1 com a sua pintura especial para a 43ª Edição das 8 Horas de Suzuka..

A equipa YART vai correr na 43ª edição de Suzuka com um alinhamento de pilotos revisto e uma nova pintura, avançando para liderar o ataque da Yamaha na prestigiada corrida de resistência japonesa.

Com a Yamaha Factory Racing Team ausente da prova deste ano, tendo garantido o quinto pódio consecutivo há 12 meses, a formação de pilotos da Yamaha YART foi reforçada pela adição de Kohta Nozane, com o piloto japonês de Superbike a correr na Yamaha R1 #7 ao lado dos regulares da YART Niccolò Canepa e Marvin Fritz.

Nos últimos anos, a Equipa Oficial da Yamaha Yamalube da YART tem sido uma das equipas a carregar a bandeira para os regulares do Campeonato do Mundo de Endurance, levando a luta às equipas de fábrica que se juntam ao campeonato apenas para o evento de Suzuka, tradicionalmente a última corrida no calendário da EWC.

Em 2019, o trio Yamaha de Canepa, Fritz e Broc Parkes lutou na frente durante toda a corrida, apesar de ter de começar na moto sobresselente após uma queda no aquecimento, e acabou por terminar num credível sexto lugar. Este ano, a equipa regressa a Suzuka com os olhos postos no pódio.

A 43ª edição das 8 Horas de Suzuka está agendada para Domingo, 19 de Julho, mas a data ainda pode mudar em resultado da pandemia do coronavírus em curso.

Mandy Kainz, Team Manager da YART, disse:

“Suzuka é uma corrida importante para nós. Normalmente é a corrida final da temporada, embora não seja o caso este ano, mas como uma equipa Yamaha de longa data, também é uma espécie de corrida em casa para nós. Correr ao lado dos nossos colegas da YMC e na frente dos apaixonados fãs japoneses é sempre uma sensação muito especial. Nos últimos anos temos sido o apoio à Yamaha Factory em Suzuka, mas com eles ausentes este ano coloca ainda mais responsabilidade nos nossos ombros. Estou confiante de que podemos intensificar o noss esforço e retribuir a fé mostrada em nós pela Yamaha”

“Kohta Nozane é um dos jovens talentos mais emocionantes que correm no Campeonato Japonês de Superbike, por isso estou feliz em recebê-lo na equipa para correr ao lado de Niccolò e Marvin. Conhecemos bem Nozane-san, conhece a moto e a equipa, e também sabemos que em Suzuka ele vai ser muito forte. No passado, fomos uma das equipas capazes de lutar na frente com as equipas de fábrica, mas este ano, com um piloto tão forte a alinhar a bordo da nossa Yamaha R1, já um pacote provado, acho que é possível desafiar para o pódio. Esse será o nosso objetivo.”