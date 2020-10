Endurance, 2020: Suzuki celebra vitória no Mundial com Wallpaper

A Suzuki Racing acaba de publicar um Wall Paper celebrando a sua 16ª vitória no Mundial de Endurance com o SERT. No ano em que a marca também cumpre 100 anos, o Wallpaper descarregável mostra uma bela foto da GSX-R1000 do SERT em acção com o piloto Inglês residente em França Gregg Black, que aqui