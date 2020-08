A YME e a YART Pro Shop revelaram a réplica oficial da Yamaha Petronas Sepang com base numa R1 muito especial

A Yamaha Motor Europe e a Yamaha Austria Racing Team YART revelaram uma réplica oficial e limitada da YZR-M1 da Yamaha Petronas Sepang com a qual a equipa lidera atualmente o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020, graças a um início de temporada sensacional.

A bordo da YZR-M1, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo marcaram um total de 98 pontos dos primeiros quatro GPs da temporada de 2020, incluindo duas vitórias em corridas de Fabio Quartararo.

Encomendada pela YART, e apoiada pela Yamaha Motor Europe e pela Petronas Yamaha Racing Team, a réplica de engenheira YART R1 vem com uma série de upgrades de alto desempenho para a aproximar da especificação da Yamaha de MotoGP em que se baseia.

Estas atualizações incluem tudo, desde um novo kit de carenagens de carbono genuíno Yamaha para corridas e aletas de MotoGP até à edição limitada das cores Yamaha Petronas SRT, que é fornecida pela mesma empresa que pinta as máquinas de corrida de MotoGP da equipa, proporcionando uma autenticidade e exclusividade excecionais.

A réplica também vem com uma variedade de outras características únicas. A moto está equipada com suspensão de corrida Öhlins de alto desempenho, incluindo o garfo dianteiro FGRT 2, amortecedor traseiro TTX, um amortecedor de direção de especificação de corrida e está equipada com um escape de kit de fábrica.

A edição apresenta ainda o mais recente sistema de mudança rápida traseira, para tornar a substituição da roda traseira mais rápida após uma mudança de pneus, bem como peseiras de corrida, ECU e acelerador com punho de ação rápida, todos os componentes essenciais nas máquinas de corrida da Yamaha.

Os travões são fabricados pela Brembo, incluindo as pinças GP4-RX de alta qualidade e os discos T-Drive. A empresa italiana também forneceu o ajustador de travões remoto e manete de embraiagem montados na moto.

A moto será fornecida com slicks de corrida Michelin montados nas jantes Marchesini de alumínio de sete raios. Paralelamente à própria réplica da moto, cada cliente receberá um pacote exclusivo composto por um Capacete KYT, uma camiseta Yamaha Petronas SRT e a oportunidade futura para um passe VIP para uma ronda de MotoGP à sua escolha.

Em comemoração do 46º aniversário do patrocinador titular da equipa, a Petronas, serão construídas 46 réplicas, cada uma com o seu próprio número de identificação único gravado no tê superior a CNC.

As motos estarão disponíveis para entrega em toda a Europa, e para registar interesse, ou para encomendar uma das réplicas da Yamaha SRT de edição limitada, os clientes devem preencher o formulário de inscrição no site da YART GYTR Pro Shop aqui.