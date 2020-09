Com a recente vitória nas 24 Horas de Le Mans, a Honda France F.C.C. TSR ambiciona a vitória em Portugal e o título.

A equipa japonesa tem como alvo mais um título de campeão mundial. O seu objetivo imediato: vencer as 12 Horas do Estoril com Josh Hook, Freddy Foray e Mike di Meglio na nova CBR1000 RR-R.

Depois de um início de temporada tremido, o alinhamento da Honda France F.C.C. TSR chegou a Le Mans com uma nova CBR1000 RR-R 2020 e passou as 24 Heures Motos muito perto da frente.

A equipa apoiada pelo lado Japonês da Honda, assumiu a liderança com 752 das 816 voltas concluídas, estabelecendo a volta mais rápida na corrida.

“A Honda e a equipa fizeram um trabalho incrível na nova Fireblade”, diz Masakazu Fujii, team manager da Honda France F.C.C. TSR. “É feita para correr. Não tivemos problemas em Le Mans: tudo o que fizemos foi reabastecer e mudar pneus. A reta do Estoril é mais longa do que Le Mans, o que deve jogar para vantagem da nossa máquina.”

Agora a apenas 40 pontos do líder provisório Suzuki Endurance Racing Team, a equipa de fábrica da Honda procura uma repetição do desempenho nas 12 Horas do Estoril, a prova final da temporada 2019-2020, que se realiza em Portugal no sábado, 26 de setembro.

“A matemática é simples”, diz Fujii. “Para a final, podemos obter 67,5 pontos no total (pole position, 1º após 8 horas, e a vitória na corrida). Vamos ao Estoril tentar conseguir todos esses pontos. Temos a equipa e a bicicleta para isso. O nosso trabalho é ganhar. Vamos adaptar a nossa estratégia dependendo do que correr. 12 horas é uma corrida muito longa!

Fujii também está a contar com a agilidade da Honda no Estoril, que é uma pista fisicamente exigente. “Os nossos três pilotos estavam todos confortáveis na mota em Le Mans. É uma máquina muito ágil, fácil de andar rápido. Estava tudo bem para uma corrida de 24 horas, por isso vai ser ainda melhor para umas 12 horas!“

As primeiras sessões de treinos para as 12 Horas do Estoril vão começar na quarta-feira, 23 de setembro.