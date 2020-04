Endurance 2020: Ajudas para as equipas O Calendário foi revisto mais uma vez desporto MotoSport desporto/endurance-2020-ajudas-para-as-equipas_5e8c878ddcab6f199a39bec2





Devido à crise de saúde global do Coronavírus, o Campeonato Mundial de Resistência da FIM modificou o seu calendário de 2019-2020 novamente e tomou medidas para proteger as equipas de corrida.

O promotor do campeonato Eurosport Events, juntamente com a Federação Internacional de Motociclismo, reviu as datas das três rondas restantes, levando em consideração as restrições do governo.

Em vista do atual bloqueio, com proibições de reuniões públicas e restrições à circulação de pessoas, as 8 Horas de Oschersleben, programadas para 6 de Junho na Alemanha, foram canceladas. O evento de alto nível foi adicionado ao calendário do Campeonato Mundial de Resistência em 1999 e desde então tornou-se uma paragem obrigatória para todos os fãs do desporto na Alemanha.

O Campeonato Mundial de Endurance 2019-2020, portanto, recomeçará no Japão em 19 de Julho nas 8 Horas de Suzuka para a classe EWC, com as equipas EWC e Superstock convergindo depois em Le Mans em França para as 24 Horas Moto de 29 a 30 de Agosto.

A FIM e os Eventos Eurosport decidiram incluir o Bol d’Or 2020 como a quinta e última corrida da temporada em andamento. Depois de começar em Le Castellet em Setembro de 2019, o Campeonato Mundial de Endurance 2019-2020 selará o ano no Bol d’Or nos dias 19 e 20 de Setembro deste ano.

Consciente das dificuldades que as equipas enfrentam atualmente, a FIM, os Eventos Eurosport e os organizadores do EWC estão a fazer todo o possível para fornecer soluções de corte de custos e apoiar os pilotos do campeonato. Os testes prévios das 24 Horas Motos e Bol d’Or serão cancelados, mas as sessões de treinos livres na terça e quarta-feira serão prolongadas para dar às equipas mais tempo na pista. A Eurosport Events ajudará equipas independentes, alocando 1.500 € por moto para todas as equipas que não são de fábrica que participaram nas 24 Heures Motos e do Bol d’Or.