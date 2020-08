A 43ª edição das 8 Horas de Suzuka, clássica do Mundial de Resistência, que estava prevista para acontecer no Circuito de Suzuka a 19 de Julho e fora posteriormente adiada para 30 de Outubro a 1 de Novembro de 2020, foi agora cancelada.

Temos vindo a preparar-nos para esta corrida até agora, mas à luz da contínua disseminação da pandemia coronavírus no Japão e no exterior e das medidas preventivas resultantes que foram decretadas e continuam em vigor em cada região, a decisão foi tomada de cancelar a corrida.

Suzuka é acima de tudo um festival de cor e som

Ao mesmo tempo, o facto de não haver perspetivas nesta fase de um fim das restrições à entrada de visitantes no Japão vindos do estrangeiro iria dificultar a entrada de elementos de equipas internacionais no Japão, mais uma vez comprometendo a realização da prova.

A organização pediu desculpa a todos os fãs que estavam ansiosos por assistir às 8 Horas de Suzuka e a todas as outras partes interessadas envolvidas neste emblemático evento de corrida e pediram compreensão sobre este cancelamento inevitável.