A terceira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência de 2019-2020, as famosas 24 Horas de Le Mans, em França, vai realizar-se à porta fechada no final de Agosto devido à crise de saúde global, que levou à imposição de restrições às reuniões públicas em França e nas viagens de e para alguns países.

A 43ª edição das 24 Heures Moto terá lugar sem espetadores presentes nos dias 29 e 30 de Agosto no circuito Bugatti em Le Mans, entre outros casa da Suzuki Endurance Racing Team (SERT) e dos seus pilotos Étienne Masson, Gregg Black e o novo membro da equipa Xavier Simeon, a fim de cumprir as medidas governamentais francesas e salvaguardar a saúde dos pilotos, fãs e todos os envolvidos no Mundial devido à pandemia de Covid 19.

A Federação Internacional de Motociclismo, o organizadora Automobile Club de l’Ouest e a Eurosport Events, promotora do Campeonato, decidiram realizar o evento mesmo assim e divulgaram hoje a sua decisão.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l’Ouest:

“Uma situação sem precedentes significa medidas excecionais. A 43ª edição das 24H Moto terá lugar à porta fechada, mas vai continuar. É a coisa mais importante. Especialmente para as nossas equipas, parceiros, para a Endurance e para o motociclismo em geral. Será estranho realizar uma corrida sem fãs, mas faremos o nosso melhor para lhes trazer toda a ação e excitação, onde quer que estejam.”

François Ribeiro, Diretor de Eventos do Eurosport:

“Foi uma decisão difícil para o ACO e estamos a apoiá-la. Um evento à porta fechada é totalmente contrário à partilha e sentido de comunidade que são os valores inerentes às corridas de resistência de moto, mas garantir a continuidade do campeonato do mundo é a prioridade absoluta na atual situação de saúde para proteger as equipas. Como promotor e produtor de imagens, nós na Eurosport Events redobrámos os nossos esforços para transportar os fãs para o coração da ação nas 24 Horas Moto com os nossos programas de TV e conteúdos digitais, dando especial consideração a todos aqueles que estavam ansiosos para se reunir em Le Mans.”

Jorge Viegas, Presidente da FIM:

“Gostaria apenas de agradecer à ACO por nos permitir viver este evento lendário, mesmo à porta fechada. Saudamos o incrível esforço proporcionado por este grande clube e também pelo nosso promotor Eurosport Events, que estou certo que produzirá imagens ainda mais espetaculares.”