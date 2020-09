Líderes após os treinos livres realizados esta manhã com uma melhor volta de Karel Hanika, os pilotos da Yamaha YART lideraram de novo quando outro dos seus elementos, Marvin Fritz, entrou no segundo 38 na sessão cronometrada realizada esta tarde no Circuito do Estoril.

As 23 equipas que alinham para a decisiva ronda do EWC 2020 enfrentaram pela primeira vez o cronómetro com os seus três pilotos, cada um com 20 minutos de sessão nos 4.182 metros de asfalto da pista portuguesa.

Na primeira sessão o mais rápido foi o alemão Markus Reiterberger aos comandos da BMW S1000RR oficial inscrita pela marca no campeonato.

O ex-campeão europeu de Superstock 1000 conseguiu na sua melhor volta um registo de 1:39.004, fechando a sessão com mais de seis décimas de vantagem sobre Karel Hanika que rodou em 1:39.605. Na terceira posição terminou Josh Hook com a Honda CBR 1000RR oficial.

Na segunda sessão foi a vez de Marvin Fritz maravilhar com uma ‘volta canhão’ em 1:38.778s, conseguida na sua segunda volta para se colocar a quase um segundo de Freddy Foray, o piloto da Honda oficial que fechou a sessão a 0,957 segundos.

O terceiro posto ficou nas mãos de Florian Marino, aos comandos da Yamaha da VRD Igol Pierret Experiences, este já a mais de 1 segundo.

A fechar esta primeira ronda de qualificação foi Mike di Meglio quem colocou a Honda na primeira posição, ao conseguir na sua quarta volta uma passagem em 1:39.040, batendo Xavier Simeon por 0,481 de segundo, aos comandos da Suzuki oficial que lidera o campeonato.

Niccolò Canepa foi o terceiro com a moto da YART a mais de sete décimas, numa sessão onde os cinco primeiros ficaram separados por menos de um segundo.

Ao início da noite, a partir das 19 horas, inicia-se a sessão de treinos noturna, com 90 minutos de duração, que fechará este primeiro dia das 12 Horas do Estoril 2020.