A sessão de treinos livres para as 12 Horas do Estoril, a derradeira ronda do Mundial de Endurance 2020 que decide o campeonato no próximo Sábado, terminou com as três primeiras equipas separadas por menos de três décimas de segundo

Com 23 equipas em pista, quase 70 pilotos, os homens da YART com o número 7 na carenagem da sua Yamaha R1 fecharam as duas horas de treino com a melhor voltas aos 4.182 metros do perímetro do traçado perto de Cascais, sendo o melhor tempo de 1:39.157 assinado pelo checo Karel Hanika, ex-vencedor da Red Bull Rookies Cup e também ex-colega de equipa de Miguel Oliveira na formação oficial da KTM em Moto3.

Vencedores das recentemente realizadas 24 Horas de Le Mans, e candidatos ao título, os homens da Honda France FCC TSR foram os segundos mais velozes, a apenas 160 milésimas de segundo no final das 38 voltas que realizaram, face às 23 por parte dos austríacos e abaixo das 47 voltas que a equipa da BMW Motorrad Endurance efectuou ao longo da sessão para ser a terceira mais veloz, a apenas 231 milésimas.

Os líderes do campeonato, a Suzuki Endurance Racing Team, foram a quarta formação mais veloz a pouco mais de um segundo, fechando os 120 minutos de treino na frente da polaca, mas com piloto Anglófonos, Wojcik Racing Team que ficaram a quase segundo e meio dos homens da YART.

Esta tarde realizam-se as sessões de treinos cronometrados, vinte minutos para cada um dos três pilotos que compõem cada formação, realizando-se ao final do dia, entre as 19 e as 20h30, a sessão noturna, que é sempre um dos momentos altos em qualquer prova do campeonato do mundo de Endurance.