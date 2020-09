A quarta hora não trouxe mudança na liderança, mas sim na ordem dos principais das 12 horas do Estoril, com a Suzuki do SERT a perder duas posições

Com a continuada liderança da Yamaha YART sobre a Honda France e Kawasaki, a Suzuki do SERT tinha sido relegada para a 4ª posição, fazendo as coisas mais difíceis para as suas pretensões ao título.

Em quinto, e principais independentes, continuava a Wojcik de Parkes/Morais/Rea, com a Moto Ain, candidatos ao título de Superstock, logo atrás da Igol Pierret na sétima posição e infelizmente houve a registar a retirada da equipa Suiça Bolliger às 98 voltas, uma nuvem quando o seu mentor Hamspeter Bolliger se reforma e vai entregar ao filho Kevin a direcção da equipa…