Endurance, 12 Horas Estoril: Honda France vai para a frente

À segunda hora das 12 Horas do Estoril, já com o sol a brilhar no traçado do Autódromo, a Honda France tinha-se colocado no comando A equipa vencedora das recentes 24 H de Le Mans liderava por uma volta as equipas da Yamaha YART, Suzuki, Kawasaki France e Wojcik, todas uma volta abaixo, com a