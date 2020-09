As 12 horas do Estoril arrancaram ao lusco-fusco, com o dia a romper sobre as colinas de Sintra ao longe, e com as 23 motos em pista a terem a primeira oportunidade de utilizar os faróis com que depois terminarão (ou não!) a prova que encerra o Mundial de Resistência de 2020 pelas 20 horas.

Com a partida dada pela tradicional formação em espinha, à frente, sem ser inteiramente uma surpresa, às primeiras voltas, encontrava-se a Yamaha Wojcik número 77 com Gino Rea aos comandos, seguida da Suzuki número 2 líder do Mundial, da Honda número 5, da Ducati ERC e da Yamaha número 14 da Maco Racing Team.