A conclusão das 12 horas do Estoril trouxe a vitória à Yamaha YART, mas o tão almejado 16º título mundial à Suzuki SERT

A última hora, com o escuridão a abater-se lentamente sobre o Circuito do Estoril, foi uma de aguentar posições, com as distâncias entre as equipas já a garantirem praticamente as posições e os pilotos a aprestarem-se para os últimos turnos…

Na Yamaha YART, foi Karel Hanika que teve honra de levar a fase final, na Honda calhou a Mike DiMeglio, na Suzuki do SERT, a Gregg Black e na Yamaha Wojcik, entretanto colocada na terceira posição pela atitude prudente da Suzuki, que não pretendia arriscar o título com uma queda, a Gino Rea.

À hora apontada, a #7 da Yamaha Áustria levou a bandeirada para vencer a corrida, mas a maior celebração era na box da Suzuki SERT, que com a quarta posição cuidadosamente protegida garantiu o título mundial mais uma vez!

O pódio contou com a presença de Jorge Viegas, Presidente da FIM e contemplou as várias classes, EWC, Superstock, e posições no Mundial, providenciando momentos animados de convívio, numa camaradagem genuína que só existe na Endurance…