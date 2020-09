A equipa Yamalube YART Yamaha de Niccoló Canepa, Karel Hanika e Marvin Fritz está motivada e ansiosa pelo final da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência 2019/2020, nas 12 horas do Estoril deste fim-de-semana.

A equipa chega à fase final cheia de confiança depois de mais um impressionante regresso nas 24 horas de Le Mans no final de Agosto. A equipa recuperou de uma queda precoce para terminar em quarto, somando 39 pontos, colocando-os em boa posição para disputar o campeonato na prova deste fim-de-semana.

Voltando ao Estoril pela primeira vez em 20 anos, o Mundial de Endurance vai enfrentar uma corrida de 12 horas numa pista muito técnica. O circuito conta com 13 curvas, incluindo dois ganchos, uma reta de 985 metros de comprimento e mudanças significativas de elevação, que vão testar tanto homem como máquina enquanto lutam pelo título de 2019/2020.

O experiente trio Yamaha YART não é estranho ao circuito português. O campeão da EWC de 2016/2017, Canepa, terminou em 13º lugar na corrida de MotoGP de 2009 na Riviera Portuguesa, enquanto Hanika conquistou o terceiro lugar na Red Bull Rookies Cup de 2012.

O antigo campeão nacional de Superbike da IDM, Fritz, é o único piloto que nunca andou no circuito do Estoril e está ansioso por entrar em pista para a primeira sessão de treinos.

A 45 pontos do líder do campeonato, a Suzuki Endurance Racing Team, a YART ainda está a lutar pelo título.

A Wòjcik Racing Team chega à fase final com um sétimo lugar à geral em Le Mans. O desempenho da equipa em França reivindicou-lhes o troféu independente EWC Dunlop e vão procurar glória independente este fim-de-semana, em que ocupam o quarto lugar da classificação independente do campeonato, a 11 pontos da equipa de Moto AIN, num top-4 da Yamaha.

A equipa vai alinhar com Gino Rea, Broc Parkes e Sheridan Morais este fim de semana com o sul-africano a substituir Axel Maurin e correu no CNV este Domingo para treinar.

A Yamaha segue para a fase final da série, no topo da classificação dos fabricantes, a 33 pontos da Suzuki, que está em segundo. O fabricante de Iwata também detém uma vantagem de 22 pontos sobre a Suzuki na classificação dos fabricantes do EWC.

Mais uma vez, há pontos para a qualificação e par as posições após as oito primeiras horas da corrida. A YART conquistou a pole position em Le Mans e vai tentar repetir a sua performance de uma volta no Estoril. A prova também vai atribuir 52,5 pontos aos vencedores da prova, tornando a final da temporada numa das finais mais competitivas em muito tempo.

A fase final da temporada 2019/2020 de Endurance arranca na quinta-feira, 24 de setembro, com as sessões de treinos privadas a começarem às 09:00 locais. A qualificação começa na tarde de quinta-feira, com as últimas sessões a decorrerem na sexta-feira a partir das 09:00. A prova de 12 horas começará no sábado às 08:30 e terminará às 20:30, com a coroação do campeão de 2019/2020 .