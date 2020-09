A Equipa Yamaha YART conquistou a primeira vitória nas 12 Horas do Estoril, depois de uma prestação convincente de Karel Hanika, Marvin Fritz e Niccoló Canepa que os viu liderar praticamente toda a prova

A equipa de Wojcik Racing Team e Moto AIN fez uma tripla celebração para a Yamaha no pódio do Estoril, com a Wojcik de Broc Parkes/Sheridan Morais e Gino Rea a terminar em terceiro na geral e a Moto AIN a conquistar a vitória na Compa Mundial de Superstock e com ela, o título de 2019/2020.

O esquadrão Yamaha YART começou a sua corrida nas mãos de Marvin Fritz, que sofreu de um pequeno problema técnico, caindo nas posições enquanto o pelotão ia para a primeira volta.



O antigo campeão de Superbike Alemão manteve a calma, atacou e estava em sétimo no final dos primeiros cinco minutos, estabelecendo uma volta mais rápida à medida que a temperatura da pista começou a subir.

Ao encontrar o seu ritmo, Fritz estava colado ao pódio no quarto lugar. Passou a Honda FCC por fora na parabólica e começou a perseguir o líder da corrida.

Depois de um primeiro turno impressionante, Fritz entregou a R1 da Yamaha Àustria a Karel Hanika, que teve a sua primeira etapa facilitada, assumindo a liderança da corrida depois da queda da BMW Motorrad.

Hanika estava segundo turno quando um poisa-pés partido causou alguns momentos de aflição, mas às quatro horas, Niccoló Canepa assumiu o lugar do piloto checo na frente.

Com a distância de dois terços da corrida a aproximar-se, a pressão voltou com a Hionda Nº 5 a esclassos segundos, mas com Fritz de novo a bordo, a YART manteve-se na liderança na marca das oito horas, arrecadando mais dez pontos no campeonato, somando aos cinco que levaram pela pole position.

Logo às oito horas, a equipa Moto AIN a confirmou o título da Taça FIM Endurance graças aos esforços de Roberto Rolfo, Robin Mulhauser e Hugo Clere.

Hanika ainda voltaria a ter outro problema com o pois-pés direito, mas continuou a rodar confortavelmente nos 1:40 quando o sol começou a pôr-se na pista do Estoril.

Com duas horas restantes, a YART usou a sua experiência para cronometrar a sua última paragem nas boxes na perfeição, com Fritz ao sprint nove minutos antes do final da corrida, garantindo a vitória por apenas 24,5 segundos.

A vitória na corrida, porém, não foi suficiente para o campeonato do mundo, terminando a temporada 18 pontos à deriva da Suzuki Endurance Racing Team.

Logo atrás da Honda em segundo, a Yamaha Wojcik teve uma corrida forte, correndo dentro dos cinco primeiros ao longo das 12 horas para ocupar um terceiro lugar geral, juntando-se à YART no pódio.

Entretanto, o Moto AIN conquistou um impressionante oitavo lugar, conquistando a vitória na Taça do Mundo e a coroa de 2019/2020.

A Yamaha também se sagrou campeã de fabricantes, somando 237 pontos no Campeonato do Mundo de Endurance.