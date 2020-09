EMX2T: Kade Walker foi 5.º numa das mangas do GP de Itália

O canadiano que lidera atualmente o campeonato nacional de Motocross alcançou um ótimo resultado na ronda de abertura do Europeu de MX 2 Tempos. The post EMX2T: Kade Walker foi 5.º numa das mangas do GP de Itália first appeared on Offroadmoto.