O campeonato europeu de Motocross 250 teve a sua terceira ronda em Kegums, desta vez para o denominado Grande Prémio de Riga.

Thibault Benistant (1.º/1.º) teve a forte oposição de Tom Guyon (2.º/39.º) na primeira manga mas o francês conseguiu superar o seu compatriota e levou de vencida as duas corridas do dia, algo que não tinha conseguido no passado sábado.

Meico Vettik (3.º/6.º) foi muito regular em ambas as mangas e isso valeu ao piloto da Estónia a subida ao degrau intermédio do pódio.

O sueco Isak Gifting (12.º/2.º) esteve particularmente bem na segunda corrida e, não só terminou o dia em 3.º como conseguiu manter o 2.º posto no campeonato à frente de Mattia Guadagnini (4.º/14.º).

O italiano tinha vencido a segunda manga no sábado – depois de uma fantástica luta com Benistant – mas alguns erros impediram-no de fazer melhor que 8.º desta vez.

Os nórdicos Hakon Fredriksen (10.º/3.º) e Tim Edberg (9.º/5.º) completaram o Top 5 final do dia.

O campeonato de EMX250 tem a próxima etapa já no próximo sábado exatamente no mesmo circuito de Kegums na Letónia.

Classificação geral do GP de Riga na classe EMx250

Classificação atual do campeonato europeu de MX 250 após a 3.ª ronda

—

(Foto: MXGP)