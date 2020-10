EMX250, Flandres: Afonso Gaidão falha apuramento em Lommel

Ao contrário do que tinha acontecido no Grande Prémio da Europa há duas semanas, desta vez Afonso Gaidão não conseguiu o apuramento. The post EMX250, Flandres: Afonso Gaidão falha apuramento em Lommel first appeared on Offroadmoto.