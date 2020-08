Segunda prova do campeonato europeu de Motocross na classe Open, segundo vencedor diferente!

Karel Kutsar (2.º/1.º) dividiu as vitórias do dia com Kim Savaste (1.º/2.º) com a vantagem a ficar para o piloto da Estónia dado o melhor resultado na última manga.

Depois de ter sido o 2.º classificado na prova de domingo – atrás de Toms Macuks – Karel Kutsar conseguiu assim a sua primeira vitória da temporada e assumiu o comando da classificação provisória.

O alemão Stefan Ekerold (4.º/3.º) melhorou uma posição face à ronda anterior e subiu ao degrau mais baixo do pódio na classificação geral do dia e também no campeonato.

Andero Lusbo (5.º/4.º) e Miro Sihvonen (3.º/9.º) fecharam o lote dos cinco melhores e integram atualmente o Top 5 na tabela de pontos ao fim de duas jornadas.

O campeonato de EMX Open tem a próxima etapa já no próximo domingo exatamente no mesmo circuito de Kegums na Letónia.

Classificação geral do GP de Riga na classe EMX Open

Classificação atual do campeonato europeu de Motocross Open após a 2.ª ronda

(Foto: MXGP)