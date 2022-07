"Eu, Bruno Bello Vicintin, por meio dessa nota, informo que na presente data realizei a aquisição de 55,8% das ações da SAD do Santa Clara", avança o próprio num comunicado publicado no Instagram, que confirma as informações veiculadas hoje na imprensa açoriana.

Na publicação, o empresário brasileiro, filho do presidente da SAD do Alverca Ricardo Vicintin?,assume o "compromisso de levar" o clube açoriano a "grandes conquistas".

"Esse será um dos maiores desafios da minha carreira como dirigente e confesso: estou a realizar um grande sonho. Presidir um clube de futebol sempre esteve entre os meus objetivos profissionais. Aqueles que me conhecem sabem o quanto sou apaixonado pelo desporto", lê-se no comunicado.

A agência Lusa tentou obter uma reação oficial por parte da SAD do Santa Clara, mas até ao momento sem sucesso.

A SAD do Santa Clara foi até aqui presidida pelo empresário Ismail Uzun, que tinha uma participação de 7,2%, por intermédio da empresa Heroes Vertigo.

A empresa Azul Internacional, propriedade de Glen Lau, detinha 48,6% do capital social da sociedade anónima, enquanto o clube, presidido por Ricardo Pacheco, detém uma participação de 40%.

