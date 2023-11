A equipa de Paulo Bento inaugurou o marcador aos 36 minutos, pelo médio Abdalla Ramadan, e confirmou o triunfo aos 89, através do avançado Ali Mabkhout, na execução de uma grande penalidade.

Com esta vitória, os Emirados Árabes Unidos lideram o Grupo H, com seis pontos, seguidos do Bahrain, com três, do Iémen, também com três, e do Nepal, que ainda não pontuou.

Sob o comando técnico de Paulo Bento, a seleção dos Emirados Árabes Unidos somou hoje a quinta vitória em cinco jogos, depois de vencer a Costa Rica (4-1), o Kuwait (1-0) e o Líbano (2-1), em jogos de particulares, e o Nepal (4-0) e o Bahrain (2-0) em jogos oficiais.

