Emanuel Ferro garante Sporting com ambição para chegar à final da Taça da Liga O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, disse hoje que os 'leões' estão focados na meia-final da Taça da Liga de futebol, que vão disputar frente ao Sporting de Braga, e realçou que a equipa quer revalidar o título.





"A Taça da Liga é uma competição em que nos honra muito participar e ganhar é a ambição máxima do Sporting em cada competição. Só há um objetivo para esta competição, que é vencer, mas primeiro teremos de ganhar o acesso à final. É uma competição que teve uma primeira fase e agora estamos focados em ganhar o jogo de amanhã", disse o adjunto leonino.

Sobre o adversário da meia-final, o Sporting de Braga, o treinador desvalorizou o facto de os minhotos jogarem em casa e de terem uma nova equipa técnica.

"O Braga vai ter a mesma intenção que nós. É uma meia-final que decide quem estará na final e o Braga tem feito uma época muito boa e a responder da melhor forma em todas as situações. A alteração de treinador traz uma alteração de ideia de jogo, que conhecemos e preparámos, mas estamos concentrados no nosso jogo", realçou Emanuel Ferro.

Os dois emblemas vêm de resultados distintos no campeonato, depois de o Sporting ter perdido o dérbi com o Benfica e o Sporting de Braga ter batido o FC Porto no Dragão, mas Emanuel Ferro considera que a decisão da 'final four' da Taça da Liga não será influenciada pelo contexto da I Liga.

"São competições distintas e tenho a certeza de que os jogadores sabem que, terminando o jogo, é altura de olhar para a partida a seguir. Não existe ressaca. É uma competição diferente e só não muda a mentalidade, porque entramos em cada jogo sempre com a ideia de ganhar", concluiu.

Sobre Bruno Fernandes, que continua a ser notícia pelo alegado interesse de clubes ingleses, Emanuel Ferro apenas garantiu que o médio treinou e estará na convocatória, negando que a situação em torno do capitão seja incómoda para o plantel e a equipa técnica.

"O 'vai-não-vai' não é sentido por nós. Ele está sempre connosco, comprometido com a equipa e esse sentimento vai estar presente amanhã no jogo da equipa", finalizou

O Sporting enfrenta na terça-feira o Sporting de Braga na primeira meia-final da Taça da Liga, em jogo agendado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga.

