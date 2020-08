Filipe Albuquerque esteve imparável na segunda jornada do European Le Mans Series em Spa-Francorchamps. O piloto português e o seu companheiro de equipa Phil Hanson, conseguiram a ‘pole postion’, a volta mais rápida e a vitória na corrida. Um feito que Filipe dedicou, emocionado, ao seu pai, falecido há duas semanas.

Estes resultados para além de ímpares colocam a dupla do Oreca #22 da United Autosports no comando do campeonato, posição que o piloto português ambicionava antes mesmo do fim-de-semana começar: “Não poderia querer mais. Foi um fim-de-semana excecional com todos os objectivos alcançados. Estou muito contente e ao mesmo tempo melancólico, pois o meu maior fã, o meu pai, já não está comigo para festejar mais esta vitória. Este resultado é para ele, esteja onde estiver”, referiu emocionado Filipe Albuquerque.

Aparentemente o fim-de-semana foi perfeito mas Filipe teve uma corrida bastante desafiante: “Tivemos muitas lutas, ganhámos e perdemos posições. Não foi uma corrida nada fácil, até à saída de pista do nosso principal adversário. A partir daí ficámos mais tranquilos e fizemos uma gestão da nossa vantagem. Repetimos exactamente o mesmo resultado do ano passado aqui em Spa e passamos para a frente do Campeonato, o que é excelente. Agora, o objectivo e manter este registo de resultados nas próximas provas”, disse o piloto de Coimbra que volta a entrar em pista para a terceira jornada da época do ELMS já no próximo fim-de-semana de 29 e 30 de Agosto em Paul Ricard.